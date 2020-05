Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 27.05.2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Friedensstraße ein. Es wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen (589556).

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell