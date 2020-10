Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub - Täter überfällt Tankstelle

Löhne (ots)

(um) Gestern Abend (08.10.) überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle an der runnenstraße. Die Angestellten bedrohte der schlanke, etwa 30-jährige Räuber mit einem Messer. Der bislang unbekannte Täter forderte die Herausgabe von Geld. Der komplett schwarz gekleiderte Mann erbeutete Geld aus der Kasse und konnte dann mit einem Fahrrad Richtung Dickendorner Weg/Auf dem Stocke. Eine Fahndung der Polizei kurze Zeit später blieb erfolglos. Der Mann führte während der Tat einen dunklen Rucksack mit. Das Fahrrad soll nach ersten Angaben ein auffälliges Mountainbike mit einer hellen Gabel sein. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat gestern Abend einen verdächtigen Mann mit einem Mountainbike im Bereich der Brunnenstraße bzw. angrenzenden Straßen bemerkt. Die Auswertung möglichen Viedomaterials wird durch die Ermittler ebenfalls geprüft. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

