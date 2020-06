Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Asbach (ots)

Sachbeschädigung eines Wegekreuzes

Im Zeitraum 05.06.2020 18:00Uhr bis 09.06.2020 08:00Uhr wurde ein Wegekreuz am Ortseingang von Asbach-Zurheien beschädigt. Der Korpus wurde durch bislang unbekannte Täter abgerissen und zerstört. Hierbei entstand ein Schaden von voraussichtlich mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Diebstahl eines Außenlautsprechers

Waldbreitbach: In der Zeit vom 02.06.2020 bis 05.06.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter an der Deutsch-Herren-Schule in Waldbreitbach ein Außenlautsprecher abmontiert und gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Fahrraddiebstahl

Urbach: In der Zeit vom 10.06.2020, 20:00Uhr bis 11.06.2020 12:00Uhr wurde in der Sonnenstraße in Urbach ein Trekkingrad der Marke Bergamont, Farbe weiß-grau, von bislang unbekanntem Täter von einem Privatgrundstück entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

