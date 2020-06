Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Puderbach (ots)

Am 09.06.2020 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz in der Straße "Am Bruch" in Puderbach. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihren PKW vorwärts auf dem öffentlichen Parkplatz in einer Parktasche. Als sie nach der Arbeit zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am vorderen rechten Radkasten. Ein unfallflüchtiges Fahrzeug hat vermutlich beim Einparken das geparkte Fahrzeug beschädigt. Am Radkasten waren gelbe Lackanhaftungen festzustellen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell