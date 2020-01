Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht: Geldtaschen aus Auslieferungsfahrzeug entwendet

Fulda (ots)

Zeugen gesucht: Geldtaschen aus Auslieferungsfahrzeug entwendet

HÜNFELD. Aus dem Auslieferungsfahrzeug eines Bäckereibetriebes entwendeten Unbekannte am Donnerstagmorgen, zwischen 8:15 Uhr und 8:25 Uhr, drei blaue Geldtaschen mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Um an die Taschen zu gelangen, schlugen die Täter das Fenster der Beifahrertüre ein. Der weiße Ford Transit war im Tatzeitraum zur Auslieferung von Backwaren auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Niedertor" abgestellt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Hinweise auf die gestohlenen blauen Geldtaschen geben können, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell