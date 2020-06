Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchsdiebstahl, bzw. Sachbeschädigung an Lebensmitteldiscounter

Hausen (Wied) (ots)

Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht auf den 10.06.2020 auf der Rückseite eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Au" in Hausen (Wied) die dortige Rückwand des Marktes mit einem Pflasterstein aufzubrechen. Trotz augenscheinlich größerem Arbeitsaufwand, gelang es den Tätern nicht die Wand zu durchbrechen. Die Vorgehensweise muss jedoch zu erheblichem Lärm geführt haben, weswegen die Polizei Straßenhaus auf Zeugenhinweise hofft.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

