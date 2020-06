Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 10.06.2020 PKW-Aufbruch

Pracht (ots)

In der Nacht vom 09.06.2020 auf den 10.06.2020 schlugen unbekannte Täter in Pracht das Dreiecksfenster an der hinteren Tür eines BMW ein und brachen dazu noch das Schloss der Fahrertüre auf. Es wurde nichts entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter gestört wurden. Schadenshöhe ca. 1000,-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

