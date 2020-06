Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Dürrholz (ots)

Am 08.06.2020 gegen 17:00Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Industriestraße in Dürrholz. Der/ die Unfallverursacher/ in beschädigte vermutlich beim Rangieren den Zaun einer Schreinerei und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den entstandenen Schaden zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sehen, dass es sich beim dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen Transporter gehandelt haben soll. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

