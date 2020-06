Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Verkehrsunfallflucht auf REWE Parkplatz

Daaden (ots)

Am 10.06.2020, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Daaden-Biersdorf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug das Heck eines in einer Parklücke abgestellten weißen Fiat 500 aus dem Westerwaldkreis. Der Fiat wurde hierbei beschädigt. Die Polizei konnte schwarzen Fremdlack an dem Fahrzeug feststellen. Die Polizei Betzdorf hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise die zur Klärung des Unfalls beitragen können unter 02741 926-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Fohr

Telefon: 02741 926-0

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell