POL-FR: Vorfall im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 31.05.2020, im Zeitraum von 14:40 bis 14:47 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Hindenburgstraße / Bleichestraße in Freiburg-Oberau ein Verkehrsunfall. Zwischen zwei Radfahrern kommt es zu einem Streit. Der bislang unbekannte Radfahrer stieß in der Folge den Geschädigten von dessen Fahrrad, welcher sich hierbei nicht unerheblich verletzt. Dabei entstand Sachschaden an zwei geparkten Fahrzeugen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Rufnummer 0761/882-4421 oder beim Polizeiposten Freiburg-Littenweiler 0761/5575600.

