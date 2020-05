Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl in Bistro - Täter auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

LKR EM, Kenzingen

Am Samstagabend um 23:19 Uhr erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Mitteilung, dass es in Kenzingen, Offenburger Straße, in einem dortigen Bistro, zu einem Diebstahl von Bargeld gekommen sei.

Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Emmendingen konnten vor Ort ermitteln, dass ein Gast des Bistros die kurze Abwesenheit der Servicekraft ausnutzen wollte, um den an der Theke abgelegten Bedienungsgeldbeutel zu leeren.

Bei seinem Vorhaben wurde der 44 Jahre alte deutsche Staatsangehörige allerdings von anderen Gästen beobachtet. Als die Servicemitarbeiterin auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht wurde, konnte sie den Tatverdächtigen auf frischer Tat dabei ertappen, wie er die Geldscheine in Höhe von 180,00 Euro aus der Geldbörse nahm.

Mit Unterstützung der anderen Gäste konnte der Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei in der Gaststätte festgehalten werden.

Der Tatverdächtige wird sich nun wegen des versuchten Diebstahls in einem Strafverfahren verantworten müssen.

