Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein Pedelec-Fahrer verletzte sich am Samstag (10.10.) bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Osnabrücker Straße/Sacksenstraße. Der 79-jährige Bünder fuhr mit seinem Pedelec gegen 11.20 Uhr auf der Sachsenstraße in nördliche Richtung. Er überquerte die Osnabrücker Straße, um seine Fahrt auf der Sachsenstraße fortzusetzen. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Toyota in der entgegengesetzten Richtung auf der Sachsenstraße und bog nach links in die Osnabrücker Straße ab. Dabei stießen die beiden Verkehrsteilnehmer auf der Kreuzung zusammen. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

