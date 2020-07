Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzte E-Bike-Fahrerin mit Hubschrauber abtransportiert - Wülfrath - 2007106

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Montagabend des 20.07.2020, gegen 20.55 Uhr, kam es im Wülfrather Bereich Schlupkothen zum schweren Unfall einer 53-jährigen E-Bike-Fahrerin aus Wuppertal, welcher den Einsatz eines Rettungshubschraubers zum Transport der Schwerverletzten erforderlich machte.

Die 53-jährige Wuppertalerin hatte zur Unfallzeit, mit ihrem schwarz-grünen E-Bike der Marke Dynamics Citydrive F7, einen asphaltierten Privatweg zwischen den Straßen Schlupkothen (L 74) und Am Wasserturm in Wülfrath befahren. In welcher Fahrtrichtung die Fahrradfahrerin dabei unterwegs war, ist aktuell noch nicht zweifelsfrei geklärt. Denn unbeobachtet von Zeugen kam sie auf der Steigungs-/Gefällestrecke, zwischen den Häusern mit den Nummern 10 und 14, aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Fall. Trotz Fahrradhelm zog sich die Wuppertalerin beim Sturz vom E-Bike schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Zeugen, welche sich dem Unfallort aus Richtung Am Wasserturm kommend näherten, fanden die schwerverletzte Frau auf dem trockenen Asphalt des Weges neben ihrem E-Bike liegend und verständigten über Notruf Rettungsdienst und Polizei.

Nach schneller notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Schwerverletzte mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen.

Bei der durchgeführten polizeilichen Unfallaufnahme wurde das nur leicht beschädigte E-Bike sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzte Wuppertalerin konnte dabei aber bisher noch nicht zum Unfall angehört werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell