POL-EL: Papenburg - Radfahrerin nach Unfall gesucht

Breits am 6. März ist es in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19 Uhr stießen eine Radfahrerin und eine Fußgängerin in Höhe der Antoniuskirche zusammen. Beide stürzten. Obwohl die Fußgängerin verletzt wurde, verließ die Radfahrerin den Unfallort unerlaubt und fuhr in Richtung Leer davon. Zeugen, insbesondere ein Ersthelfer, der beiden Damen aufgeholfen hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

