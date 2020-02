Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern wollte am Nachmittag auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West einen 3er BMW zwecks Verkehrskontrolle anhalten. Der 25-jährige Fahrer folgte jedoch nicht den Beamten zur Ausfahrt sondern beschleunigte seinen PKW auf zeitweise bis zu 180 km/h. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug nach Anforderung weiterer Polizeistreifen 13km weiter am Autobahnkreuz Landstuhl stoppen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,86 Promille. Der Mann aus dem Landkreis Homburg/Saar wurde anschließend zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Tel.: 0631/3534-0 oder pastkaiserslautern@polizei.rlp.de |past

