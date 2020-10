Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall vor Kreisverkehr - Eine Frau leichtverletzt

Bünde (ots)

jd) Eine 47-jährige Bünderin fuhr gestern (12.10.) Mittag mit ihrem VW-Golf auf der Hansastraße in Richtung Osnabrücker Straße. Ein 34-jähriger Mann aus Kirchlengern befand sich in gleicher Fahrtrichtung mit seinem VW-Passat hinter der Frau. Vor dem dortigen Kreisverkehr warteten bereits mehrere Fahrzeuge auf Weiterfahrt, sodass auch die Bünderin ihr Auto etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr anhielt. Den Anhaltevorgang übersah der 34-Jährige, so dass er auf den Golf hinten auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Bünderin leicht verletzt. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte die Frau zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Hansastraße wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell