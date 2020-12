POL-HF: Geparkter Auflieger beschädigt - Verursacher flüchtig

Kreispolizeibehörde Herford

Geparkter Auflieger beschädigt - Verursacher flüchtig

Löhne

(sls) In der Zeit vom Dienstagabend (8.12.) bis zum Mittwochmittag wurde an der Industriestraße ein geparkter Sattelauflieger erheblich beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien für eine Unfallregulierung zu gewährleisten. Der schwarze Sattelauflieger stand geparkt am linken Fahrbahnrand in Richtung Oeynhauser Straße und wurde, nach erster Auswertung der Spuren, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im vorderen rechten Bereich beschädigt. Die Eckabdeckung wurde aus der Verankerung gerissen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zum Verursacher dieses 2.500 Euro Sachschadens machen können. Melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

