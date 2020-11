Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Fußgänger an der Ampel angefahren ++ Junge Fahranfängerin bei Unfall verletzt ++

RotenburgRotenburg (ots)

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Bremervörde. Ein besorgter Zeuge hat der Bremervörder Polizei am Samstagabend von einer Autofahrerin berichtet, die vermutlich betrunken mit ihrem Wagen auf den Parkplatz eines Getränke-Abholmarktes an der Wesermünder Straße gefahren sei. Eine Streifenbesatzung traf die Frau vor Ort an, als sie gerade im Begriff war, den Parkplatz wieder zu verlassen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Zeuge die Situation richtig eingeschätzt hatte. Die 62-jährige Fahrerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Das bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,3 Promille. In der OsteMed Klinik musste sie eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Fußgänger an der Ampel angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Ampel Mühlenstraße/Gerberstraße ist am Samstagnachmittag ein 20-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnis sei eine 22-jährige Autofahrerin gegen 16.30 Uhr mit ihrem Opel in der Mühlenstraße in Richtung Verdener Straße unterwegs gewesen. Dann habe sie die Fußgängerampel bei Rotlicht passiert. Es kam zur Kollision mit dem querenden Fußgänger. Der Mann zog sich bei dem Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit dreitausend Euro.

Junge Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 71 / K 108 zwischen Selsingen und Bevern ist am Samstagabend eine 18-jährige Fahranfängerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Einmündung fuhr sie geradeaus und kam auf dem gegenüberliegenden Feldweg nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen geriet in einen Graben und kollidierte dort mit einem Baum. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die anderen drei Insassen blieben unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell