Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ "Land schafft Verbindung" - Fünfhundert Traktoren auf dem Weg nach Bremen ++

Bild-Infos

Download

RotenburgRotenburg (ots)

"Land schafft Verbindung" - Fünfhundert Traktoren auf dem Weg nach Bremen

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Elsdorf. Rund fünfhundert Traktoren des Aktionsbündnisses "Land schafft Verbindung - Wir bitten zu Tisch" haben sich am Donnerstagvormittag von der Elsdorfer Molkerei über Kreis- und Bundesstraße in Richtung Bremen aufgemacht. Der 14 Kilometer lange Konvoi startet etwas verspätet gegen 11 Uhr in der Samtgemeinde Zeven. Gegen Mittag traf die Spitze im Bremer Stadtgebiet ein. Wie angekündigt kam es zu Verkehrsbehinderung. Besondere Vorfälle meldet die Rotenburger Polizei jedoch nicht. Nach Beendigung der Veranstaltung in Bremen gehen die Beamten davon aus, dass die Landwirte ihre Fahrt nach Hause eigenständig antreten werden. Eine gemeinsame Rückfahrt im Konvoi ist nicht geplant bzw. angemeldet. Trotzdem rechnete die Polizei aufgrund der großen Anzahl an Traktoren mit Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell