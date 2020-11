Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei intensiviert Corona-Kontrollen ++ Einbruch beim Pizza-Lieferdienst ++ 75-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt ++ E-Scooter war nicht versichert ++

Polizei intensiviert Corona-Kontrollen

LK Rotenburg. Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat ihre Kontrollen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter intensiviert. Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Lüneburg bestreiften zur Unterstützung der Maßnahmen am Mittwoch für mehrere Stunden den Bereich der Rotenburger Innenstadt. Dabei stellte die Beamten 22 Verstöße gegen das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung fest. Fast ausnahmslos beließen es die Polizisten bei mündlichen Verwarnungen. In einem Fall leiteten sie jedoch ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Ein 15-jähriger Jugendlicher hielt sich ohne den Schutz auf dem belebten Parkplatz einer Fast-Food-Kette an der Mühlenstraße auf. Trotz mehrfacher Aufforderung kam er dem Gebot nicht nach. Er habe zudem gar keine Schutzmaske bei sich, so der junge Mann.

In Visselhövede trafen die Beamten der Polizeistation bei ihren Kontrollen auf einen uneinsichtigen Visselhöveder. Der 40-Jährige weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung die Schutzmaske aufzusetzen. Auch gegen ihn leitete die Polizei ein Verfahren ein.

In Sottrum ermahnten die Polizisten bei den Corona-Kontrollen mehrere Menschen. Hier blieb es bei mündlichen Verwarnungen.

In Bremervörder war die Polizei am Schulzentrum unterwegs. Einige Schüler mussten zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung ermahnt werden. Außerdem bestreifte die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Fußgängerzone.

In Zeven, so die Polizei, kam es zu ganz wenigen Verstößen.

Einbruch beim Pizza-Lieferdienst

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Pizza-Lieferdienstes am Nord-West-Ring eingebrochen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. In den Geschäftsräumen fanden die Unbekannten zwei Tresore. Darin waren neben Bargeld mehrere Fahrzeugschlüssel und Mobiltelefone. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt.

75-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zeven. Schwere Verletzungen hat sich ein 75-jähriger Radfahrer am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße zugezogen. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte den Parkplatz einer Apotheke gegen 9.30 Uhr mit seinem VW Touran verlassen und auf die Lindenstraße einbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den Senioren, der mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg in Richtung Bäckerstraße befuhr. Bei dem Sturz erlitt der Mann eine Fraktur an seinem Bein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

E-Scooter war nicht versichert

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei einen 13-Jährigen erwischt, der mit einem E-Scooter im Buchenweg unterwegs war. Das Trend-Fahrzeug war nicht versichert. Deshalb leiteten die Beamten gegen den Jugendlichen ein Verfahren ein.

