Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nach Raub am Friedhof - Polizei sucht unbekannten Jogger ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Erst Anrempeln, dann Taschendiebstahl ++ Weißer Jaguar-SUV gestohlen ++

RotenburgRotenburg (ots)

Nach Raub am Friedhof - Polizei sucht unbekannten Jogger

Bothel. Im Zusammenhang mit dem Raub, bei dem am Donnerstag, den 05.11.2020, ein 28-jähriger Mann aus Bremen in der Nähe des Botheler Friedhofs überfallen worden ist, suchen die Ermittler der Polizei nach einem noch unbekannten Jogger. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann soll kurz nach der Tat Kontakt zu dem Überfallenen gehabt und von ihm dessen Telefonnummer bekommen haben. Der 28-Jährige hatte sich gegen 18 Uhr zu einem Rendezvous mit einer Frau in der Straße Am Friedhof verabredet und war dort von einem unbekannten Mann mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und ausgeraubt worden. Der gesuchte Jogger wird gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg unter Telefon 04261/947-0 in Verbindung zu setzen.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Hemsbünde. Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Rotenburger Polizei am späten Montagabend Drogen im Auto eines 20-jährigen Mannes gefunden. Der Fahranfänger steht zudem im Verdacht, seinen Wagen unter dem Einfluss von Rauschgift gelenkt zu haben. Kurz vor Mitternacht waren die Polizisten im Ortskern auf das Auto des Fahranfängers aufmerksam geworden. Bei der routinemäßigen Kontrolle wurde er zunächst nach möglichem Rauschgiftkonsum befragt. Der junge Mann gab an, weder Rauschgift noch Medikamente zu sich genommen zu haben. Reaktionstests führten jedoch zu einem anderen Verdacht. Die Beamten erkannten deutliche Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Der Blick in das Auto des 20-Jährigen bestätigte diese Annahme. Dort fand die Polizei rund vierzig Gramm Marihuana und Haschisch und auch Konsumgestände. Der junge Mann räumte die Vergehen schließlich ein. Er musste im Diakonieklinikum eine Blutprobe abgeben.

Erst Anrempeln, dann Taschendiebstahl

Zeven. Mithilfe eines Ablenkungsmanövers hat eine unbekannte Taschendiebin am Montagmittag eine 53-jährige Frau bestohlen. Die Unbekannte rempelte die Selsingerin gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Straße Auf der Worth an. So war es ihr möglich, eine blaue Geldbörse der Marke Gerry Weber aus ihrer Jackentasche zu stehlen. Darin befanden sich Bargeld, der Personalausweis und Bankkarten.

Weißer Jaguar-SUV gestohlen

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag vom Gelände eines Autohändlers an der Industriestraße einen hochwertigen SUV gestohlen. Der weiße Jaguar F-TYPE R Convertible mit dem Kennzeichen LG-FV 8 stand dort auf einem Parkplatz. Wie die Unbekannten das Fahrzeug in ihren Besitz gebracht haben, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Schaden von über fünfzigtausend Euro aus.

Unbekannte brechen Van auf

Bötersen. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Straße Unter den Eichen einen Van aufgebrochen. Dazu hebelten sie so lange an der Heckscheibe eines weiß-roten Ford Tourneo, bis die Scheibe unter der Spannung splitterte. Mitgenommen haben die Täter vermutlich nichts. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro.

