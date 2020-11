POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Großen Gartenstraße - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht in der Großen Gartenstraße - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits zu Beginn des Monats auf einem Parkplatz an der Großen Gartenstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizei nach einem unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Unbekannte habe seinen Wagen am Dienstag, den 3. November auf dem Parkplatz vermutlich gewendet und sei dabei mit einem blauen VW Multivan, der in einem Carport eines Mehrparteienhauses parkte, kollidiert. Dabei entstand ärgerlicher Sachschaden. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

