Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht unbekannten Lkw-Fahrer ++ Alte Fliesen im Wald entsorgt - Polizei bittet um Hinweise ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

RotenburgRotenburg (ots)

Unfallflucht nach Spiegelklatscher - Polizei sucht unbekannten Lkw-Fahrer

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag vergangener Woche auf der Landesstraße 131 zwischen Zeven-Aspe und Hofkoh ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach dem unbekannten Fahrer eines hellen Lkw. Auf diesem Streckenbereich kamen sich gegen 20 Uhr ein Milch-Lkw und der gesuchte Lkw seitlich zu nah. In der Folge klatschten die linken Außenspiegel zusammen. Der unbekannte Kraftfahrer stoppte kurz, setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung Hofkoh fort. Er wird gebeten, sich zur Schadensregulierung unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

Alte Fliesen im Wald entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Tiste/Kalbe. Ein noch unbekannter Heimwerker hat am vergangenen Wochenende in einem Wald zwischen Tiste und Kalbe, nahe der Autobahn, Bauschutt entsorgt. Er ließ alte Fliesen, mit einem auffälligen Dekor in der Natur zurück. Zeugen, die das Muster erkennen oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell