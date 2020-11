POL-ROW: ++ 14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt ++ Gefährliche Ölspur ++ Traktor übersehen ++ 31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Dokumentenprüfer erkennt gefälschte Papiere ++

Polizeiinspektion Rotenburg

14-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Molkereistraße/Mückenburg/Bünteweg ist am Donnerstagnachmittag ein 14-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Jugendliche hat gegen 16.15 Uhr abbiegen wollen und war dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Kollision mit dem Ford eines 50-jährigen Autofahrers. Mit leichten Verletzungen wurde der junge Radler im Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus gebracht.

Gefährliche Ölspur

Brockel. Eine Ölspur auf der Fahrbahn des Bösenkampweges hat am Donnerstagnachmittag zu einem folgenreichen Verkehrsunfall geführt. Ein 58-jähriger Autofahrer war dort gegen 15.30 Uhr mit seinem Kia in Richtung Bundesstraße 71 unterwegs, als er auf der Ölspur die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund achttausend Euro.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Rotenburg. Ein 16-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Sturz mit seinem Fahrrad verletzt. Der Jugendliche war gegen 7.45 Uhr mit seinem Rad in der Goethestraße unterwegs, als er in Höhe Kirchstraße alleinbeteiligt zu Fall kam. Dabei zog er sich Abschürfungen am Ellbogen und am Knie zu.

Fußgängerin angefahren

Sottrum. Am späten Donnerstagnachmittag ist eine 32-jährige Fußgängerin im Einmündungsbereich Bremer Straße/Am Umspannwerk von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 48-jähriger Autofahrer hatte gegen 17.30 Uhr in die Straße Am Umspannwerk abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich die querende Frau. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu.

Traktor übersehen

Rotenburg. Ein missglücktes Anfahrmanöver hat am Donnerstagvormittag in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden geführt. Ein 85-jähriger Autofahrer hatte gegen 9.30 Uhr vom Fahrbahnrand losfahren wollen, dabei jedoch die Geschwindigkeit eines in gleicher Richtung fahrenden Traktors unterschätzt. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei der der Senior leicht verletzt wurde. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zehntausend Euro.

31-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Donnerstagabend einen 31-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 19.30 Uhr in der Kivinanstraße unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Die Beamten erkannten bei ihm Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Demnach dürfte er Kokain und Marihuana zu sich genommen haben. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Dokumentenprüfer erkennt gefälschte Papiere

Sottrum. Ein Dokumentenexperte der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag ein Anmeldevergehen bei der Samtgemeinde Sottrum aufgedeckt. Ein 39-jähriger Mann hatte sich gegen 15.30 Uhr mit slowakischen Ausweisdokumenten im Gemeindebüro anmelden wollen. Dort kamen jedoch Zweifel an der Echtheit der Papiere auf. Der angeforderte Dokumentenprüfer der Polizei warf einen genauen Blick darauf und erkannte sie als Totalfälschung. Der slowakische Führerschein des Mannes waren ebenfalls gefälscht. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Einbruch in Windkraftanlage

Elsdorf. Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Windkraftanlage des Windparks Elsdorf II eingebrochen. Sie brachen das Lamellengitter einer Tür auf und verschafften sich so den Zutritt. Aus dem Inneren der Anlagen nahmen sie einen Feuerlöscher und einen Verbandskasten mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

