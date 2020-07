Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsverstöße

Bellheim (ots)

Fünf Geschwindigkeitssünder mussten am Montag Verwarnungsgelder zahlen, nachdem sie in Bellheim zu schnell gefahren waren. In der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr führten Beamte in der Hammerstraße eine entsprechende Kontrolle durch. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 52km/h.

