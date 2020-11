POL-ROW: +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus ++ Tageseinahmen eines Pizzaservices bei Einbruch erbeutet ++ Einbrüche auf Baustellen +++

Polizeiinspektion Rotenburg

RotenburgRotenburg (ots)

++ Einbruch in Mehrfamilienhaus ++

Bremervörde. Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alter Kirchweg in Bremervörde. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten bei Abwesenheit der Bewohner durchsucht, verließen den Tatort dann aber ohne Diebesgut. Nachbarn teilten den Einsatzkräften der Bremervörder Wache mit, dass gegen 17:30 Uhr ein hellgelber Lieferwagen in der Straße aufgefallen sei und man zwei Personen in Tatortnähe bemerkt habe. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug oder sonstigen relevanten Beobachtungen geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

++ Tageseinnahmen eines Pizzaservices bei Einbruch erbeutet ++

Sittensen. In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter in einen Pizza-Lieferdienst in der Alten Dorfstraße in Sittensen ein. Am Samstagvormittag war in Zeven-Oldendorf ein aufgebrochener Tresorwürfel aufgefunden worden welcher sich dem Einbruch zuordnen ließ. Beim Aufsuchen des Lieferservices stellten Beamte der Polizeistation Sittensen dann den Einbruch fest und übergaben die weitere Aufnahme an die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Rotenburg. Die Täter entkamen mit den Tageseinnahmen, Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Zeven unter 04281-93060 entgegen.

++ Einbrüche auf Baustellen ++

Rotenburg. Zwischen Mittwoch und Freitag kam es im Stadtgebiet Rotenburgs zu Einbrüchen in Baustellen. In der Donnerstagnacht überwanden unbekannte Täter eine Terrassentür zum Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet Schneverdinger Weg und entwendeten Hausgeräte und Baumaterial. Zwischen Mittwoch und Freitagnachmittag gelangten Einbrecher in ein zur Zeit in Sanierung befindliches Einfamilienhaus in der Hoffeldstraße und entwendeten diverse Buntmetallrohre. Da auch Wasserleitungen abgebaut wurden, entstand zusätzlicher Wasserschaden. Zeugenhiweise sind an die Wache Rotenburg unter 04261-9470 erbeten.

