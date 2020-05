Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim /Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (05.05.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Friedrichstraße/Königsberger Straße ereignete. Ein 55-jähriger Busfahrer übersah an der Einmündung eine von rechts kommende 21-Jährige, die mit ihrem Renault Clio unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault zur Seite abgewiesen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Kastenwagen. Weder der allein im Bus befindliche 55-jährige Fahrer noch die Renault-Fahrerin verletzten sich durch den Zusammenstoß. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell