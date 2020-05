Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung am LeProm (06.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachte ein 37-Jähriger am Mittwoch gegen 1.30 Uhr in der Schützenstraße. Der polizeibekannte Mann drückte zuerst die äußere Glaseingangstüre des "LeProm" gewaltsam auseinander. Anschließend warf er die innere Tür des Windfangs mit einem Stein ein, und gelangte so in den Innenraum, wo er übernachten wollte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

