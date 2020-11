Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür;Brandmeldeanlage

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am 10.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:19 Uhr in den Ortsteil Homberge alarmiert. Eine Person wurde hilflos in ihrer Wohnung vermutet.Mit den Mitteln der Feuerwehr konnte die Wohnung gewaltfrei geöffnet werden.Die Wohnungsinhaberin war allerdings wohl auf und benötigte keine rettungsdienstliche Versorgung. Der Einsatz endete um 09:43 Uhr.

Um 15:52 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Külchen zu einem Betrieb in Oelkinghausen alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage eines Betriebes hatte ausgelöst.

Nach ausgiebiger Erkundung konnten keine Schadenmerkmale für die Auslösung der Brandmeldeanlage festgestellt werden.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 16:27 Uhr.

