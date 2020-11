Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Erstversorgung und Brand einer Gartenlaube

Ennepetal

Am Freitag, den 06.Novbember 2020 um 10:35 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Hilfeleistung im Rettungsdienst, einem sogenannten "First Respond", in die Jacobstraße alarmiert. Eine Person wurde an der Einsatzstelle von den fünf eingesetzten Kräften des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeugs erstversorgt und anschließend an das Team von Notarzt und Rettungswagen übergeben. Der Einsatz endete um 11:37 Uhr.

Um 18:29 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Ennepetal zum Stichwort "Heckenbrand" in die Wildermuthstraße in Voerde alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich beim Brandobjekt nicht um eine Hecke, sondern eine Gartenlaube handelte. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz und einem weiteren Trupp mit jeweils einem C-Rohr gelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Die Hauptwache war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort. Zusätzlich wurde die Hauptwache zur Sicherstellung des Grundschutzes und der Einsatzbereitschaft der Drehleiter während der Dauer des Einsatzes vom Löschzug Milspe/Altenvoerde besetzt. Der Einsatz konnte um 19:40 Uhr beendet werden.

