Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehreinsätze

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Montag , den 02.11.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu folgenden Einsätzen alarmiert. In der Zeit von 14:34 Uhr bis 14:58 Uhr wurde eine Ölspur im Bereich Siegerlandstrasse , Münsterlandstrasse beseitigt. Es rückte ein Fahrzeug mit 4 Einsatzkräften aus. In der Zeit von 14:34 Uhr bis 14:58 Uhr rückte ein Fahrzeug mit 4 Einsatzkräften zu einem First Responder Einsatz aus. Ein Notfallpatient wurde erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.

