Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Türöffnung und Patientenversorgung

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Montag, den 09. November 2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert. Um 07:53 Uhr ging es zu einer Türöffnung in die Schulstraße. Nachbarn sorgten sich um Ihre Nachbarin, welche weder auf Klingeln, klopfen oder Telefonanrufe reagierte. Nachdem sich die Feuerwehr deutlich bemerkbar machte, öffnete die Bewohnerin selbstständig die Wohnungstür und der Einsatz konnte um 08:13 Uhr beendet werden. Vor Ort waren sieben Einsatzkräfte der Hauptwache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter.

Um 17:25 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal in die Bahnhofstraße mit dem Stichwort "First Respond" alarmiert. Ein Patient war in einem Regionalexpress kollabiert und wurde durch die vier eingesetzten Kräfte erstversorgt und anschließend an das Team von Rettungswagen und Notarzt übergeben. Der Einsatz konnte um 17:51 Uhr beendet werden.

