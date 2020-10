Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 31-Jähriger fällt immer wieder auf

Becherbach/Pfalz (ots)

Immer wieder hat in den letzten Tagen ein 31-jähriger Mann in Becherbach/Pfalz und Meisenheim mit der Polizei zu tun gehabt. Anfang September wurden bei Durchsuchungen in seiner Wohnung und der Garage Diebesgut gefunden. Am Mittwochmorgen hatte sich zum zweiten Mal der Veterinär bei ihm angekündigt, um die Haltung von drei Hunden zu überprüfen. Mit der vorsorglichen Begleitung durch die Polizei hatte der Tierhalter offenbar nicht gerechnet. Zu seinem Termin mit der Kreisverwaltung kam er mit auffällig hoher Geschwindigkeit mit einem Motorroller zu seiner Wohnung gefahren. Nach der Überprüfung der Tierhaltung folgte ein Gespräch mit den Polizisten. Eine gutachterliche Überprüfung des Fahrzeuges ergab eine mögliche Geschwindigkeit von 83 Kilometern/Stunde. Eine Fahrerlaubnis hierfür war nicht vorhanden. Zudem war ein Drogentest positiv. Die entsprechenden Anzeigen folgen. In der Nacht zum Donnerstag war der Polizeistreife der abgestellte Motorroller, jetzt in Meisenheim ohne Kennzeichen aufgefallen. Während der Überprüfung kam um 01:50 Uhr, der 31-Jährige hinzu. Bei der Personenkontrolle wurden bei ihm diverse Betäubungsmittel in kleinen Mengen aufgefunden und sichergestellt. Eine weitere Strafanzeige kommt dazu. Zur Verhinderung einer Fahrt mit dem Roller wurde die Luft von den Reifen abgelassen. |pilek-AH

