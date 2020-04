Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen bei 17-Jährigem griffbereite und täuschend echt aussehende Softairwaffe fest und sicher

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 14. April 2020 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 00.30 Uhr im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes einen Jugendlichen. Der 17-Jährige führte einen Rucksack bei sich, in dessen geöffnetem Seitenfach die Bundespolizisten eine griffbereite Pistole erkannten. Die Einsatzkräfte hielten den Deutschen daraufhin an, kontrollierten und durchsuchten ihn und seine Sachen. Die Waffe wurde samt Magazin mit sechs Kugeln sichergestellt. Hierbei handelte es sich um eine Softairwaffe, die aufgrund des Aussehens allerdings den Eindruck einer echten Waffe erweckte. Der Deutsche machte keine Angaben, weshalb er diese Waffe bei sich führte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

