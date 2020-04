Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchte Diebin stellt Gepäck im Hotel ab

Halle (ots)

Am 13. April 2020, gegen 20:30 Uhr erschien eine 33-Jährige im Revier der Bundespolizei im Hallenser Hauptbahnhof und beabsichtigte eine Anzeige wegen Fundunterschlagung gegen das Personal eines Hotels zu stellen. Ein Anruf beim Hotel genügte, um den Verdacht zu entkräften. Das Personal teilte mit, dass die Deutsche Anfang März in das Hotel gekommen war, ihr Gepäck abgestellt hatte und seitdem dort nicht mehr gesehen wurde. Sie könne sich ihr in Verwahrung genommenes Gepäck dort abholen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass vier Staatsanwaltschaften (Hamburg, Aurich, Neuruppin und Oldenburg) ihren Aufenthaltsort wegen Erschleichens von Leistungen und Betrugs ersuchten. Die Staatsanwaltschaften wurden durch die Bundespolizei informiert. Nachdem die 33-Jährige ihren Weg fortsetzen konnte, wurde sie wenig später wieder auffällig, da sie in einem Lebensmittelladen im Hauptbahnhof Halle Gebäck stahl. Die Bundespolizei wird eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen sie erstellen.

