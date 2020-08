Polizei Bonn

POL-BN: 42-Jähriger lag verletzt auf Werferwiese am Sportpark Nord - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.08.2020) bemerkte eine Spaziergängerin, die ihren Hund ausführte, gegen 08:20 Uhr auf der Werferwiese am Sportpark Nord einen Mann, der augenscheinlich verletzt auf dem Boden lag. Da er auch auf Ansprache nicht reagierte, informierte die Frau den Rettungsdienst und die Polizei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 42-Jährige mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schwerverletzte konnte bislang nicht zu dem Geschehen befragt werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass er Opfer einer Körperverletzung oder eines Straßenraubes geworden sein könnte.

Daher haben die Beamten des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sie fragen: Wer hat in der Zeit von Mittwoch, 05.08.2020, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 06.08.2020, 08:20 Uhr, im Bereich des Sportpark Nord oder der angrenzenden Straßen Am Neuen Lindenhof, Auf dem Huckstein, Mondorfer Straße oder Kölnstraße verdächtige Personen beobachtet, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise nehmen die Ermittler des KK32 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

