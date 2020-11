Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Motorradbesatzung bei Unfall schwer verletzt ++ 16-jähriger Biker war unachtsam ++ Falsche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Berlin ++

Junge Motorradbesatzung bei Unfall schwer verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rosenstraße/Wehnser Weg sind am Donnerstagnachmittag ein 16-jähriger Motorradfahrer und sein 15-jähriger Sozius schwer verletzt worden. Der Jugendliche am Lenker hatte den vorfahrtberechtigen Audi eines 57-Jährigen gegen 17.15 Uhr vermutlich übersehen. Das Leichtkraftrad prallte in die Seite des Autos. Die beiden jungen Männer zogen sich Knochenbrüche und Kopfverletzungen zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund fünftausend Euro.

16-jähriger Biker war unachtsam

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall vor der Ampel Bremer Straße/Große Straße ist am Donnerstagnachmittag ein 16-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 15 Uhr auf der Bremer Straße hinter einem Auto unterwegs. Als die Fahrerin beim Wechsel von Gelb auf Rot anhielt, bremste der Biker. Er kam mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad zu Fall und zog sich Abschürfungen zu.

Falsche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Berlin

Bremervörde/Gyhum. Am Mittwochnachmittag haben sich zwei angebliche Mitarbeiter von der Staatsanwaltschaft Berlin bei einer 81-jährigen Bremervörderin gemeldet. Am Telefon gaben sie sich als "Herr Böhm" und "Herr Schwarz" aus. Die Seniorin habe seit 2018 knapp viertausend Euro Lottoschulden angehäuft. Nun sei man im Begriff ihr Konto sperren zu lassen. Das könne die Frau nur verhindern, indem sie den säumigen Betrag an ein bestimmtes Konto überweise. Die Angerufene ließ sich nicht beirren und beendet das Gespräch. Einen ähnlichen Anruf erhielt am Donnerstag ein 68-jähriger Mann aus Gyhum. Er stünde mit 5.800 Euro Gewinnspielgebühren in der Kreide. Auch hier bissen die Telefonbetrüger auf Granit. Der Mann informierte die Zevener Polizei.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

Heeslingen. Nach einer Unfallflucht, die sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 134 zwischen Bohnste und Sassenholz ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Zevener Polizei nach einem Zeugen des Vorfalls. Der unbekannte Fahrer eines hellen Transporters habe gegen 6.30 Uhr eine Kurve geschnitten und sei dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kamen sich der Transporter und der entgegenkommende Toyota eines 20-jährigen Zeveners zu nah. Bei der seitlichen Kollision entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Der Unfallverursacher habe seine Fahrt fortgesetzt. Ein unbekannter Autofahrer habe kurz angehalten und mitgeteilt, dass er auch habe bremsen müssen. Der Mann wird gebeten sich unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei zu melden.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Gnarrenburg. Ein 26-jähriger Autofahrer steht im Verdacht am Donnerstagnachmittag in der Brilliantstraße unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hatte ihn gegen 15.30 Uhr angehalten. Bei der Kontrolle erkannten die Beamten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Einen Urintest zur Klärung des Vorwurfs lehnte der Mann ab. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

31-jähriger Autofahrer unter Kokaineinfluss

Zeven. In der Nacht zum Freitag hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei einen 31-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts einer Drogenfahrt aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten den Wagen des Mannes kurz nach Mitternacht in der Labesstraße. Dabei erkannten sie Anzeichen, die auf den Konsum von Kokain und Marihuana hindeuteten. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

