Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Solarkugeln gestohlen /Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden aus einem Vorgarten am Ahornweg zwei Solarkugeln gestohlen.

Eine 81-jährige Kiersperin wurde am Freitagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter Am Krähennocken bestohlen. Sie hatte ihren Korb während des Gangs zwischen den Regalen in ihren Einkaufwagen gestellt. In einem Seitenfach des Korbes steckte ihr Portemonnaie. An der Kasse stand sie plötzlich ohne Geldbörse da. Darin steckten Bargeld, Versicherten- und Bankkarten, Ausweis und Fahrzeugschein. Die Polizei warnt immer wieder: Wertsachen sollten immer dicht am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln - getragen werden. Diebe nutzen die Gelegenheit, weil sich gerade ältere Menschen sicher fühlen in ihrem "Discounter um die Ecke" und ihre Handtasche oder Einkaufsbeutel leichtsinnigerweise in den Einkaufswagen legen. Doch niemand behält seinen Wagen während des Einkaufs immer im Auge.

