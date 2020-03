Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschwindigkeitskontrollen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BAB 39 Höhe Rüningen, 20.03.2020, 19.30 Uhr - 21.03.2020, 0.30 Uhr

Am Abend des 20.03.2020 führte die Autobahnpolizei Braunschweig Geschwindigkeitskontrollen auf der A 39 in Höhe Rüningen durch. Gemessen wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Salzwedel.

Hierbei wurden insgesamt 41 Verstöße festgestellt und 18 Fahrverbote ausgesprochen.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 100 km/h.

Der schnellste Fahrer wurde an diesem Abend mit 202 km/h gemessen, dicht gefolgt von zwei Fahrern mit jeweils 180 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell