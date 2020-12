Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Garten Werkzeuge aus Garage gestohlen

BündeBünde (ots)

(um) Vier Gartengeräte stahlen bislang unbekannte Täter aus einer Garage an der Brunnenallee über den Zeitraum des Wochenendes. Die Einbrecher konnten das Schloss der Garage außer Funktion setzen und so an die Werkzeuge einer Firma gelangen. Es handelt sich im einzelnen um ein Laubgebläse, Heckenschere, Freischneider und eine Kettensäge. Alle Geräte waren vom Hersteller der Marke Stihl. Der Schaden beträgt mindestens eintausend Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

