Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Pferdekoppelzaun zersört

EngerEnger (ots)

(um) Über eine Länge von 150 m beschädigten in der Nacht zum Sonntag (29.11.) bislang unbekannte Täter den Weidezaun einer Pferdewiese an der Humboldtstaße in Belke Steinbeck. Der oder die Täter traten dabei mutwillig den Holzzaun kaputt. Der Schaden wird mit mindestens 2.000.- Euro beziffert. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Wer hat am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Koppel an der Humboldstraße bemerkt? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

