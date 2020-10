Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Drei Einbrüche in Bietigheim-Bissingen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen drei Einbrüche verübt. In der Frimleystraße machte sich ein Einbrecher im Verlauf des Tages an einem Holzschuppen zu schaffen, aus dem er zunächst ein Gartenwerkzeug holte, um anschließend damit eine Terrassentür aufzubrechen. Ob dem Täter beim Durchsuchend er Räume Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Möglicherweise derselbe Täter hat am Donnerstag zwischen 17:30 und 19:25 Uhr in der Tilsiter Straße an einem dortigen Wohnhaus ein Fenster aufgehebelt. Aus der Wohnung ließ er etwa 100 Euro Bargeld mitgehen. In der Nähe des Friedhofs St. Peter verschaffte sich ein Unbekannter durch Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus, aus dem er zwei Schmuckstücke und zwei Uhren entwendete. Personen, die im Verlauf des Tages oder auch davor im Bereich der Einbruchsorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

