Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 23-Jähriger wegen Verdacht des Rauschgifthandels in Haft

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Ditzingen haben am Donnerstag einen 23-jährigen Kroaten wegen Verdachts des Betäubungsmittelhandels festgenommen. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte und den 23-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Die Polizei in Ditzingen ermittelte bereits seit mehreren Monaten gegen den 23-Jährigen. Dabei stellten die Ermittler bereits im Juni bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Drogenkuriers knapp ein Kilogramm Marihuana sicher, das der Tatverdächtige über einen 19-jährigen Komplizen bestellt hatte.

Am Donnerstag durchsuchten die Beamten mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz und von Diensthundeführern des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen und stellten bei dem 23-Jährigen 170 Gramm Marihuana sowie kleinere Mengen Haschisch, Kokain und Ecstasy sicher. Die Drogen waren zum Teil bereits in verkaufsfertige Portionen verpackt. Der 19-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

