Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Bönnigheim; Einbruch in Ludwigsburg; Verkehrsunfall auf der L 1125 Sersheim/Sachsenheim

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bönnigheim: Peugeot beim Rangieren beschädigt

Mutmaßlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Peugeot, der zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 05:30 Uhr in der Michaelsbergstraße in Bönnigheim abgestellt war. Der Wagen stand auf dem Parkplatz "Burgplatz" und wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Ludwigsburg-Ost: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Mittwoch zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr in einem Wohngebiet, dass sich zwischen dem Schlösslesweg und der Corneliusstraße in Ludwigsburg-Ost befindet, sein Unwesen. Der Unbekannte hebelte an einem Wohnhaus ein Fenster auf und durchsuchte anschließend im Inneren die Räumlichkeiten. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, ist derzeit nicht bekannt. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

Sersheim: Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ereignete sich am Donnerstag gegen 09:55 Uhr auf der Landesstraße 1125 ein Unfall. Eine 68 Jahre alte Opel-Lenkerin kam auf der Strecke zwischen Sersheim und Sachsenheim nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Darüber hinaus soll die Dame offenbar wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein, weshalb ein noch unbekannter Fahrzeuglenker ausweichen musste. Im weiteren Verlauf bremste die Opel-Lenkerin plötzlich ab und hielt an. Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin konnte das Geschehen beobachten. Sie hielt ebenfalls an, kümmerte sich um die Autofahrerin und alarmierte den Rettungsdienst. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands musste die 68-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Opel, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Schadenssumme an den Schutzplanken beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht nun den unbekannten Fahrzeuglenker und nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden.

