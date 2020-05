Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Rollerfahrer erleidet Beinbruch bei Unfall

Limburgerhof (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 533 zwischen Limburgerhof und Neuhofen ein Verkehrsunfall, als ein 73-jähriger Autofahrer von der B 9 herunterfuhr, nach links in Richtung Neuhofen abbiegen wollte und dabei den von links kommenden Rollerfahrer (51 Jahre) übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und zog sich unter anderem ein Bruch des Wadenbeins und mehrere Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1.300 Euro. Es gab zwei Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell