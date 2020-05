Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - Unfall durch Ablenkung

Kleinniedesheim (ots)

Die 30-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr am 27.05.20 gegen 15:50 Uhr die L456 in Richtung Kleinniedesheim. Aufgrund von Ablenkung durch ihr Smartphone kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Begrenzungspfosten. Dadurch verlor sie derart die Kontrolle über das Fahrzeug, dass sich der Pkw überschlug und auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach landete. Glücklicherweise konnte sich die 30-Jährige selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von mindestens 6000 EUR. Die Feuerwehr Lambsheim-Heßheim sowie ein Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz.

