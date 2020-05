Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Überholt und bis zum Stillstand ausgebremst -

Lambsheim (ots)

Am 26.05.2020, um 16:45 Uhr, kam es auf der L 522, zwischen Lambsheim und Frankenthal, zu einem unnötigen und äußerst gefährlichen Verhalten eines Pkw-Fahrers. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw von Lambsheim in Fahrtrichtung Frankenthal, als ihr ein anderer Pkw-Fahrer zunächst äußerst dicht auffuhr, um sie im Anschluss von rechts zu überholen. Als die Geschädigte nun hupte, um den Pkw-Fahrer auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen, bremste dieser abrupt ab, bis er zum Stillstand kam. Die Geschädigte musste ebenfalls eine Vollbremsung machen und konnte nur durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr, wo sich zu der Zeit zum Glück kein anderer Verkehrsteilnehmer befand, einen Aufprall verhindern. Im Anschluss fuhr der Pkw-Fahrer mit quietschenden Reifen weiter. Nachdem die Geschädigte erneut hupte, bremste der Pkw-Fahrer wieder bis zum Stillstand ab, was die Geschädigte wiederum auch machen musste. Im Anschluss setzten beide ihre Fahrt fort.

Wenn der Fahrer des verursachenden Pkw ermittelt wird, wird ihm ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eröffnet. Die Polizei rät generell defensiv zu fahren und um möglichen Stress durch Zeitdruck zu vermeiden immer rechtzeitig los zu fahren.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

