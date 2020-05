Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Jogger durch freilaufenden Hund leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 59-Jähriger joggte am 27.05.20 gegen 19:00 Uhr am Ortsrand von FT-Flomersheim in der Eppsteiner Straße. Gleichzeitig gingen drei Jugendliche mit einem freilaufenden Hund spazieren. Der Hund sprang dann an dem Jogger hoch und kratzte ihn mit seinen Krallen in den Bauchbereich. Dabei wurde die Kleidung beschädigt und der Jogger leicht verletzt. Die Jugendlichen pfiffen den Hund zurück und entfernten sich sodann von der Örtlichkeit. Durch den erlittenen Schock kann der 59-Jährige leider keine näheren Angaben zu dem Hund oder den Jugendlichen machen. Die Polizei sucht daher Zeugen des Vorfalles und die Besitzer des Hundes.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Reinhard, POK'in

Telefon: 06233-313-3216

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell