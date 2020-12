Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Nichtbeachten der Vorfahrt - Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

HerfordHerford (ots)

(jd) Eine 57-jährige Frau aus Hiddenhausen fuhr gestern, gegen 12.40 Uhr, mit ihrem Citroen auf der Kiebitzstraße in Richtung Füllenbruchstraße. An der dortigen Haltelinie stoppe sie nach eigenen Angaben ihr Fahrzeug zunächst ordnungsmäßig. Als sie das Auto anschließend beschleunigte, um nach links in die Füllenbruchstraße abzubiegen, kollidierte sie dort mit dem VW eines vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Vlothoers. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der Füllenbruchstraße in Richtung Umgehungsstraße unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Zeugen des Unfalls leisteten umgehend erste Hilfe und riefen den Rettungsdienst. Dieser brachte den Vlothoer zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

