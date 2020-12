Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrt endet im Graben - Alleinunfall am hellichten Tag

EngerEnger (ots)

(jd) Am Samstag (12.12.) fuhr eine 63-jährige Frau, gegen 9.10 Uhr, mit ihrem Volkswagen auf der Spenger Straße in Richtung Enger. Aus nicht geklärter Ursache gelangte die Engeranerin mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts von der Fahrbahn und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren VW. Die Frau kam dann erst nach etwa 23 Metern im Straßengraben zum Stehen. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten sowie eine auf einem hohen Holzmast montierte Straßenlaterne. Am Fahrzeug und der Laterne entstand ein Sachschaden von ca. 3.000.- Euro. Die 63-jährige Fahrerin wurde noch an Ort und Stelle von einem herbeigerufenen Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang um eine angepasste Geschwindigkeit in dieser Jahreszeit. Auf einer nassen Fahrbahn muss der Fahrer gegebenenfalls die Geschwindigkeit sogar unter die erlaubten Geschwindigkeit verringern.

